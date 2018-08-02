الجيش الاسرائيلي يقول إنه قتل سبعة مسلحين قرب السياج الحدودي مع سوريا في الجولان

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:24 02/08/2018 حدث بتاريخ: 15:24 02/08/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس أنه قتل سبعة مسلحين في غارة جوية قرب السياج الحدودي مع سوريا في الجولان في المنطقة المتاخمة لخط وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث جوناثان كونريكوس لصحافيين إن "الجيش نفذ الضربة في وقت متأخر مساء الاربعاء بعد أن كان المسلحون الذين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش، يقتربون من مسافة مئتي متر من المواقع" التي تحتلها اسرائيل في الجولان السوري، مضيفا "نعتقد إنهم حاولوا اجتياز الحدود وتمت تصفيتهم بغارة جوية".

وتابع " واليوم واثناء عمليات البحث التي قامت بها القوات الإسرائيلية في المنطقة وجدنا سبع جثث في ذلك الموقع"، وخمس ببنادق من طراز كلاشنيكوف وقنابل يدوية واحزمة ناسفة ".

وقال كونريكوس"ان الهجوم العسكري السوري على جنوب سوريا ادى الى تشتت الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة".

واضاف " ان القوات الاسرائيلية رصدت تحركات المسلحين قبل ان تقوم بقصفهم".

واكد كونريكوس "لو كانوا قادرين على الاستمرار، لكانوا قد وصلوا إلى السياج الامني الإسرائيلي "مضيفا " ان الجيش يعتقد "انهم كانوا في مهمة إرهابية، يحاولون التسلل إلى إسرائيل".

وقال كونريكوس "لم يبدو انهم فارين أو يطلبون اللجوء، كانوا يسيرون بتشكيل عسكري، مع معدات قتالية.