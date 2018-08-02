اسرائيل تمنع مجددا نقل المحروقات الى غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:02 02/08/2018 حدث بتاريخ: 10:02 02/08/2018

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أن اسرائيل منعت مجددا الخميس وحتى إشعار آخر تسليم محروقات وغاز الى قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة على أراضيها من جديد.

وقال ليبرمان في بيان إن هذا الإجراء اتخذ ردا على "مواصلة الإرهاب بواسطة بالونات حارقة ومواجهات على الحدود" بين اسرائيل وغزة.

ويفترض ان يؤثر هذا القرار على القطاع الذي يعاني أساسا من انقطاعات التيار الكهربائي وخصوصا المستشفيات.

وكانت اسرائيل عززت في 17 تموز/يوليو الحصار الذي تفرضه على غزة منذ أكثر من عقد بحظرها نقل المحروقات اليه ردا على إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع على جنوب الدولة العبرية حيث دمر حوالى ثلاثة آلاف هكتار، حسب السلطات.