اسرائيل تمنع مجددا نقل المحروقات الى غزة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أن اسرائيل منعت مجددا الخميس وحتى إشعار آخر تسليم محروقات وغاز الى قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة على أراضيها من جديد.
وقال ليبرمان في بيان إن هذا الإجراء اتخذ ردا على "مواصلة الإرهاب بواسطة بالونات حارقة ومواجهات على الحدود" بين اسرائيل وغزة.
ويفترض ان يؤثر هذا القرار على القطاع الذي يعاني أساسا من انقطاعات التيار الكهربائي وخصوصا المستشفيات.
وكانت اسرائيل عززت في 17 تموز/يوليو الحصار الذي تفرضه على غزة منذ أكثر من عقد بحظرها نقل المحروقات اليه ردا على إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع على جنوب الدولة العبرية حيث دمر حوالى ثلاثة آلاف هكتار، حسب السلطات.