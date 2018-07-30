"مركز الملك سلمان" يسير شاحنتين إغاثيتين إلى مأرب

شاحنات المركز الملك سلمان تدخل منفذ الوديعة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:08 30/07/2018 حدث بتاريخ: 23:08 30/07/2018

أعلن مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية، الاثنين، أن شاحنتين إغاثيتين عبرتا منفذ الوديعة الحدودي، إلى محافظة مأرب، تمهيدًا لتسليمها لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن تسيير الشاحنتين، اللتين تحملان 12 طنًا و662 كيلوغرام من التجهيزات والمستلزمات المدرسية، يأتي ضمن حملة "تعليمي" التي دشنها المركز أخيرا لدعم الحكومة اليمنية.

وتأتي الحملة إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالوقوف مع الشعب اليمني في محنته وامتدادا للمشروعات الإغاثية و الإنسانية التي يقدمها المركز.

وكان المركز سيّر، الأسبوع الماضي، 6 شاحنات إغاثية تحمل على متنها 5 آلاف قطعة من المستلزمات والتجهيزات المدرسية إلى محافظة مأرب، ضمن حملة "تعليمي".