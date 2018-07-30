كأس الأبطال الدولية: فوز سان جرمان على أتلتيكو مدريد 3-2

لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بتسجيل هدف

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:47 30/07/2018 حدث بتاريخ: 17:49 30/07/2018

ختم باريس سان جرمان الفرنسي مبارياته في مسابقة كأس الابطال الدولية لكرة القدم، بفوزه على اتلتيكو مدريد 3-2 الاثنين على الملعب الوطني في سنغافورة أمام زهاء 22 الف متفرج.

وسجل لسان جرمان كريستوفر نكونكو (32) وموسى ديابي (71) والناشئ الفرنسي المولدافي فيرجيليو بوستولاتشي ابن الـ 18 عاما (92). ولاتلتيكو مدريد الناشئ فيكتور موليخو ابن الـ 17 عاما (75) والفرنسي انطوان بيرميدي خطأ في مرمى فريقه (86).

وبذلك يكون نادي العاصمة الفرنسية قد حقق فوزه الاول في المسابقة بقيادة مديره الفني الجديد الالماني توماس توخل، الذي تولى الاشراف على بطل الدوري الفرنسي بعد نهاية الموسم المنصرم، خلفا للاسباني أوناي ايمري.

وكان سان جرمان خسر مباراته الاولى في المسابقة امام بايرن ميونيخ الالماني 1-3، ثم سقط امام أرسنال الانكليزي 1-5.

وشهدت المباراة عودة الارجنتيني انخل دي ماريا الى صفوف الفريق الفرنسي بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا، وخرجت فيها الارجنتين من الدور ثمن النهائي أمام فرنسا (3-4) التي أحرزت اللقب لاحقا.