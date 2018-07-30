الرئيس المصري يشير "لتحدي كيكي" أثناء مؤتمر للشباب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:05 30/07/2018 حدث بتاريخ: 14:05 30/07/2018

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ما يعرف برقصة كيكي تشالينج "تحدي كيكي" في رده على أسئلة عن السياسية والاقتصاد خلال مؤتمر للشباب بالقاهرة أمس الأحد (29 يوليو تموز).

وتحدث السيسي للشبان مازحا وطلب من وزير البترول المصري طارق الملا زيادة أسعار البنزين بسبب "تحدي كيكي".

وقال السيسي "قاعدين انتوا تركبوا العربيات (السيارات) وكيكي... يا مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش... ايه يا سيدي بيقولك إحنا بنعمل كيكي. طيب خلاص اعمل كيكي".

وعلى مدى الشهور الماضية طبقت الحكومة المصرية إجراءات تقشفية مؤلمة تضمنت زيادات لأسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب وتذاكر مترو الأنفاق بالقاهرة.