إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة بينهم أربعة صحفيين

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:44 30/07/2018 حدث بتاريخ: 13:45 30/07/2018

قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم أربعة صحفيين، ونددت وزارة الإعلام الفلسطينية ونقابة الصحفيين بهذه الاعتقالات.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية 20 فلسطينيا يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

وأضاف "كما اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية أربعة فلسطينيين يشتبه فيهم بالتحريض في إطار نشاطات قناة القدس التي تم إعلانها منظمة إرهابية كما تم مصادرة وسائل بث ومواد تكنولوجية وسيارة". وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن اعتقال الصحفيين "استمرار للعدوان المفتوح على حراس الحقيقية والمؤسسات الإعلامية ودليل دامغ على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحفيين".

وأضافت في بيان لها "إن اعتقال الاحتلال لمدير فضائية القدس علاء الريماوي، ومراسلها محمد علوان، ومصورها حسني انجاص، والصحافي قتيبة حمدان، ومصادرة مركبتين ومعدات تصوير، يندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين".

واستنكرت نقابة الصحفيين في بيان "قيام سلطات الاحتلال باعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين ومصادرة معدات عمل وسيارتين لاثنين منهم".

واعتبرت النقابة هذا الاعتقال "قرصنة وعدوانا جديد على الصحافة الفلسطينية، يندرج في إطار حرب الاحتلال المتواصلة والمفتوحة على حرية الكلمة والرواية الفلسطينية، ومحاولة للتعمية على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".