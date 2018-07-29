السيسي يدعو الرأي العام الاسرائيلي الى اغتنام "فرصة عظيمة للسلام"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:16 29/07/2018 حدث بتاريخ: 20:19 29/07/2018

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد الرأي العام الاسرائيلي الى اغتنام "فرصة عظيمة للسلام" متاحة في الوقت الراهن، وذلك في مداخلة خلال مؤتمر للشباب يعقد في جامعة القاهرة.

وقال السيسي في سياق رده على اسئلة الشباب في المؤتمر انه سيتوجه مرة اخرى الى "الرأي العام في اسرائيل .. لدينا فرصة عظيمة للسلام في المنطقة وايجاد حل" للقضية الفلسطينية.

واضاف موجها حديثه الى الرأي العام الاسرائيلي "هذا الحل لن يكون خصما من امنك او من استقرارك".

واكد الرئيس المصري ردا على سؤال حول تقارير وسائل الاعلام عما يسمى "صفقة القرن" ان "هذا التعبير تعبير اعلامي وليس سياسيا"، متابعا "مصر مواقفها واضحة، نحن مع كل قرارات الامم المتحدة، نحن مع اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ونحن مع (الانسحاب الاسرائيلي) الى ما قبل حدود 1967".

وتعد الادارة الاميركية منذ اشهر بخطة سلام لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي، منذ قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لاسرائيل في نهاية 2017 الذي اثار غضب واحتجاج الفلسطينيين.

وقال السيسي ان مصر "تحاول ان تكون عاملا ايجابيا وتمارس دورها بهدوء" من اجل التوصل الى تسوية للنزاع الفلسطيني-الاسرائيلي.

واستطرد "نحن في قطاع غزة ومع السلطة الفلسطينية نسعى سعيا حثيثا للمصالحة حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض" مع اسرائيل.

واضاف ان مصر تعمل على ان "تخفف ما أمكن المعاناة التي يعيشها اكثر من 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، لذلك خلال الشهرين الاخيرين (...) كنا حريصين على ان يكون معبر رفح مفتوحا حتى نيسر على أهالي القطاع ما امكن".

وشدد على ان مصر "لا تقبل (اي حل) لا يقبله الفلسطينيون"، و"لا استطيع ان اوافق على شيء لا توافق عليه السلطة الفلسطينية".