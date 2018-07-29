اقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد عدد من حوادث القطارات

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:23 29/07/2018 حدث بتاريخ: 16:25 29/07/2018

اعلنت وزارة النقل المصرية في بيان الاحد اقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر بعد سلسلة من حوادث القطارات كان آخرها خروج عربات قطار في رحلة بين القاهرة واسوان عن سكته مساء السبت ما ادى الى اصابة عدد من الركاب وتأخر في رحلات قطارات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشر على صفحتها على موقع فيسبوك ان "هشام عرفات وزير النقل قرر تكليف اشرف محمد رسلان باعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، بدلا من سيد سالم.

ولم يوضح البيان سبب اعفاء رئيس الهيئة من منصبه.

وصدر البيان عقب خروج قاطرة وعدد من عربات القطار رقم 982 في رحلة بين القاهرة واسوان، عن سكته ليل السبت الاحد ما تسبب باصابة بعض الركاب وتأخر حركة قطارات الوجه القبلي.

وهذه الحادثة ليست الاولى خلال الشهر الجاري.

ففي 13 تموز/يوليو جرح نحو ستين شخصا في خروج عربات قطار عن السكة وسقوطها في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.

وتحتاج السكك الحديدية في مصر التي تعد من الاقدم في العالم إلى صيانة وتطوير، خصوصا بعد تعدد حوادث القطارات.

وفي شباط/فبراير الماضي قتل عشرة اشخاص وجرح 15 آخرون في تصادم قطارين بمحافظة البحيرة بشمال مصر، اثر تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا.

وفي آب/اغسطس 2017 قتل 43 شخصا على الأقل واصيب العشرات في تصادم قطارين عند مدخل مدينة الإسكندرية.