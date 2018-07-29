مقتل فلسطينيين في انفجار بشرق جباليا شمال قطاع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:09 29/07/2018 حدث بتاريخ: 12:09 29/07/2018

اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقتل ناشطين في جناحها العسكري فجر الاحد في انفجار في شرق جباليا بشمال قطاع غزة، قال شهود عيان انه نجم عن صاروخ محلي الصنع كانا يحاولان اطلاقه.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع "استشهد ايمن النجار (24 عاما) ومهند حمودة (24 عاما) من بلدة جباليا".

ونعت الجبهة الشعبية وذراعها العسكري في بيان "الشهيدين الرفيقين أيمن النجار ومهند حمودة اللذين استشهدا فجر اليوم الأحد أثناء تأديتهما واجبهما الكفاحي".

وذكر شهود عيان ان صاروخا محلي الصنع انفجر في النجار وحمودة اثناء محاولتهما اطلاقه فجر الاحد من شرق جباليا.

ويأتي ذلك بينما تصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم التي هجروا او فروا منها في 1948 سنة قيام دولة إسرائيل، وللمطالبة برفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006.

وتتخلل التظاهرات المتكررة على حدود قطاع غزة مواجهات قتل فيها منذ انطلاقها نهاية آذار/مارس 157 فلسطينيا.