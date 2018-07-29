العبادي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:53 29/07/2018 حدث بتاريخ: 10:53 29/07/2018

اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امراً باقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع موجة الاحتجاجات جنوب العراق والتي نددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وافاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الاعلامي ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ". وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.