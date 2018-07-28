عودة مئات اللاجئين السوريين من لبنان

اللاجئون السوريون يستعدون لصعود حافلة على الحدود اللبنان

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:46 28/07/2018 حدث بتاريخ: 22:46 28/07/2018

تمكن مئات اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، السبت، قادمين من لبنان، بموجب ترتيب بين حكومتي البلدين في، إطار سعي بيروت إلى تسريع عودة سكان المناطق التي انتهى القتال فيها.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري في لبنان لقطات مصورة لحافلات عند نقطة المرور الحدودية، وهي تقل مجموعة من اللاجئين العائدين بموجب ترتيب بين البلدين.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن من المتوقع خلال الأيام القادمة، عبور نحو 1200 لاجئ الحدود عائدين من لبنان، قبل العودة إلى ديارهم.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري أي ما يعادل أكثر من ربع عدد سكانها وقال سياسيون لبنانيون كبار إن الكثير منهم يتعين أن يعودوا إلى وطنهم مع استعادة الرئيس بشار الأسد سيطرته على معظم أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الحالي سافر مسؤول روسي كبير إلى بيروت لمناقشة خطة العودة الجماعية للاجئين، التي ترى وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1.7 مليون منهم بإمكانهم العودة إلى سوريا في المستقبل القريب.

وتقول الأمم المتحدة إن الأوضاع المطلوبة لعودة اللاجئين إلى سوريا غير كافية بعد مرور أكثر من 7 أعوام على بدء الحرب السورية، التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح أكثر من نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب عن منازلهم.