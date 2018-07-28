الامارات تدعو الى موقف "حاسم" تجاه الممارسات الاسرائيلية في القدس

وزير لدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:34 28/07/2018 حدث بتاريخ: 15:09 28/07/2018

دعت الامارات الى موقف "حاسم" في مواجهة الممارسات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بعد اغلاق المسجد الاقصى لساعات الجمعة على اثر مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية.

وكتب وزير لدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحدي خطير ومستمر".

واضاف ان "التصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا بد من مواجهته عبر موقف عربي ودولي حاسم".

والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

واحتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، في حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.