إسرائيل تعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد ساعات من الاغلاق
أعادت الشرطة الاسرائيلية فتح أبواب المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد ان طوقت المكان لساعات إثر اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس بشطريها "عاصمة ابدية" لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، في حين ينادي الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.