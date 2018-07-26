روسيا: الأسد مستعد لتوفير عودة آمنة للاجئين السوريين

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:20 26/07/2018 حدث بتاريخ: 16:22 26/07/2018

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدا روسيا في دمشق أنه مستعد لتهيئة الظروف للاجئين السوريين من أجل عودة آمنة إلى وطنهم.

وقامت روسيا ،الداعم العسكري الرئيسي لحكومة الأسد، بدور صانع السلام في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إجراء محادثات مع قادة إسرائيل وألمانيا هذا الأسبوع في محاولة لإعادة الاستقرار إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن الأسد "أكد أنه مستعد لتهيئة الظروف اللازمة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم بأمان وكرامة".

وركز الوفد ،الذي ضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ،ألكسندر لافرينتييف، على "التعافي بعد الحرب ،بما في ذلك تمكين السوريين اللاجئين والنازحين داخليا من العودة إلى الأماكن التي تعتبر مساكنهم الدائمة في أقرب وقت ممكن".

كما أعلنت روسيا عن التنسيق مع الأردن ولبنان وتركيا لتسهيل عودة اللاجئين إلى سورية. وفر أكثر من 5 ملايين سوري من البلاد منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.