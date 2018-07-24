وفاة فلسطيني من قطاع غزة متاثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:19 24/07/2018 حدث بتاريخ: 14:19 24/07/2018

توفي شاب فلسطيني الثلاثاء متأثرا بجروح اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرات مسيرة العودة في ايار/مايو في شرق غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان "استشهد المواطن مجد سهيل محمد عقل (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في 14ايار /مايو في مسيرات العودة الحدودية واحتجاجا على نقل السفارة الاميركية الى القدس" في شرق جباليا بقطاع غزة.

وتم تدشين المقر الجديد للسفارة الامريكية في 14 ايار /مايو واندلعت مواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بمقتل مجد عقل يرتفع عدد الذين قتلوا خلال الاحتجاجات التي جرت في قطاع غزة خلال نقل السفارة الى 60 فلسطيني".

وبوفاة هذا الشاب يرتفع الى 151 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران اسرائيلية منذ 30 اذار/مارس بينما قتل جندي اسرائيلي الجمعة الماضية.

واندلعت احتجاجات حاشدة ودارت مواجهات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في 30 اذار/مارس وتواصلت على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين وتبلغ الذروة في كل يوم جمعة.