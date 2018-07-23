مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:02 23/07/2018 حدث بتاريخ: 10:02 23/07/2018

قتل فتى فلسطيني يبلغ 15 عاما برصاص الجيش الاسرائيلي ليل الاحد الاثنين في بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتابعت الوزارة ان اركان مزهر قتل بعد اصابته في الصدر برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة في بيت لحم، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي ان جنوده اقتحموا المخيم لتوقيف "مشتبه بهما" دون أن يؤكد مقتل مزهر.

ومن المفترض ان تجري مراسم تشييع مزهر في وقت لاحق الاثنين.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان انه "خلال العملية تم افتعال شغب عنيف القى خلاله فلسطينيون الحجارة وقنابل حارقة وقنابل على الجنود (الاسرائيليين)".

وتابع البيان ن الجنود اطلقوا الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.

ويقع المخيم في قسم يخضع نظريا لكامل سيطرة السلطة الفلسطينية لكن الجيش الاسرائيلي غالبا ما يقوم بعمليات دهم في هذه المناطق.

ويقول الجيش ان عملياته ضرورية لتوقيف مشتبه بهم، الا انها غالبا ما تؤدي الى مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين.