مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
قتل فتى فلسطيني يبلغ 15 عاما برصاص الجيش الاسرائيلي ليل الاحد الاثنين في بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وتابعت الوزارة ان اركان مزهر قتل بعد اصابته في الصدر برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة في بيت لحم، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي ان جنوده اقتحموا المخيم لتوقيف "مشتبه بهما" دون أن يؤكد مقتل مزهر.
ومن المفترض ان تجري مراسم تشييع مزهر في وقت لاحق الاثنين.
واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان انه "خلال العملية تم افتعال شغب عنيف القى خلاله فلسطينيون الحجارة وقنابل حارقة وقنابل على الجنود (الاسرائيليين)".
وتابع البيان ن الجنود اطلقوا الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.
ويقع المخيم في قسم يخضع نظريا لكامل سيطرة السلطة الفلسطينية لكن الجيش الاسرائيلي غالبا ما يقوم بعمليات دهم في هذه المناطق.
ويقول الجيش ان عملياته ضرورية لتوقيف مشتبه بهم، الا انها غالبا ما تؤدي الى مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين.