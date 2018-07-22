هجوم واسع للعمالقة في زبيد.. ومقتل عشرات الحوثيين

قوات المقاومة تواصل عملياتها في الحديدة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:46 22/07/2018 حدث بتاريخ: 22:46 22/07/2018

شنت ألوية العمالقة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، هجوما واسعا من عدة محاور، مشطت خلاله المزارع الواقعة غرب مدينة زبيد التاريخية، ثاني كبريات مدينة الحديدة، مما أسفر عن مقتل 35 عنصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتزامنت العملية مع شن مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع المليشيا، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات منهم.

وجاءت العملية بهدف تطهير المزارع التي تقع جنوب غرب زبيد، والسيطرة على المواقع التي تقصف المليشيات الحوثية المدنيين منها.

كما استهدفت غارات التحالف العربي تعزيزات عسكرية للحوثيين ودمرت عددا من الآليات التابعة لهم.

ودأبت ميليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في محافظة الحديدة، حيث تقصف المناطق السكنية، ردا على هزائمها المتلاحقة أمام القوات اليمنية المشتركة.