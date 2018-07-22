اسرائيل ستعيد فتح معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة الثلاثاء اذا استمر الهدوء

معبر كرم ابو سالم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:38 22/07/2018 حدث بتاريخ: 11:45 22/07/2018

اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاحد ان اسرائيل ستعيد الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة الذي اغلق في التاسع من تموز/يوليو، شرط ان يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.

وقال ليبرمان في بيان "اذا استمر اليوم وغدا الوضع الذي ساد امس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بان يستأنف معبر كرم ابو سالم نشاطه الطبيعي (...) لكن المفتاح الاساسي لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا اطلاق نار".