اسرائيل ستعيد فتح معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة الثلاثاء اذا استمر الهدوء
اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاحد ان اسرائيل ستعيد الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة الذي اغلق في التاسع من تموز/يوليو، شرط ان يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.
وقال ليبرمان في بيان "اذا استمر اليوم وغدا الوضع الذي ساد امس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بان يستأنف معبر كرم ابو سالم نشاطه الطبيعي (...) لكن المفتاح الاساسي لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا اطلاق نار".