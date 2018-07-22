مقتل 15 من داعش جراء قصف جوي شمال شرقي محافظة ديالى العراقية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:58 22/07/2018 حدث بتاريخ: 11:09 22/07/2018

أعلن قائد عمليات محافظة ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم الأحد مقتل 15 عنصرا من تنظيم داعش في قصف جوي شمال شرقي المحافظة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن العزاوي القول إن "15 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا بقصف للقوة الجوية العراقية في منطقة فلكانة شمال شرقي ديالى".

كان العزاوي أعلن منتصف الشهر انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال المحافظة.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف في المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.