مقتل ثلاثة فلسطينيين في قصف اسرائيلي مكثف على طول حدود قطاع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:31 20/07/2018 حدث بتاريخ: 18:46 20/07/2018

قتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة في قصف اسرائيلي مكثف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد اطلاق نار من القطاع، بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية.

واعلنت وزارة الصحة في بيان "استشهاد 2 من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس".

ثم اعلنت "استشهاد مواطن جراء استهداف قوات الاحتلال شرق مدينة رفح (جنوب القطاع)".

واكدت مصادر امنية فلسطينية وشهود عيان ان المدفعية الاسرائيلية اطلقت العديد من القذائف على طول الحدود الشرقية للقطاع.

من جهته، اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان انه استخدم الطائرات والدبابات الجمعة لقصف "اهداف عسكرية في كامل قطاع غزة"، ردا على "اطلاق نار" استهدف جنودا قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني.

واضاف الجيش ان اطلاق النار على الجنود الاسرائيليين حصل خلال "اعمال شغب على طول السياج الامني" الفاصل بين اسرائيل والقطاع.

وتجمع مئات الفلسطينين على الحدود الشرقية لقطاع غزة الجمعة بحسب مصوري وكالة فرانس برس.

ومنذ 30 آذار/مارس بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها او هجروا منها في عام 1948 لدى اقامة دولة إسرائيل، وكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد.

وقتل 148 فلسطينيا على الاقل بنيران الجيش الاسرائيلي منذ بدء التظاهرات.

وبرّرت اسرائيل استخدام قواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين بأنها تدافع عن حدودها، متهمة حركة حماس بمحاولة استخدام الاحتجاجات كغطاء لشن هجمات.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.