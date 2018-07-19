12 قتيلا و28 جريحا في انقلاب شاحنة في مصر

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:26 19/07/2018 حدث بتاريخ: 16:36 19/07/2018

لقي 12 شخصا مصرعهم الاثنين في انقلاب شاحنة محملة بالإسمنت ثم اصطدامها بسيارة ميكروباص لنقل الركاب في محافظة المنيا (220 كيلومترا جنوب القاهرة)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 28 شخصا، موضحا أن الشاحنة بعد انقلابها اصطدمت "بمنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية الشرفا" بمحافظة المنيا.

وهرعت إلى المنطقة 18 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وحالتهم "من بسيطة إلى متوسّطة"، بحسب المصدر.

ووفقا لآخر أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، شهدت مصر في عام 2017 نحو 11 الف حادث سير، في انخفاض بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.