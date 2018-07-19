المرصد السوري: اتفاق على استعادة الجيش السوري مناطق سيطرة الفصائل في محافظة القنيطرة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:02 19/07/2018 حدث بتاريخ: 11:02 19/07/2018

توصلت روسيا والفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة حيث تقع هضبة الجولان في جنوب غرب سوريا على اتفاق ينص على وقف المعارك ودخول قوات النظام إلى مناطق سيطرة الفصائل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الاتفاق ينص "على مغادرة رافضي التسوية الى الشمال السوري ودخول مؤسسات الدولة الى مناطق سيطرة المعارضة". وأفاد الاعلام الرسمي السوري بدوره عن "أنباء عن التوصل لاتفاق (...) ينص على عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011" عام اندلاع النزاع السوري.