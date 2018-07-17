المرصد السوري: اتفاق على إجلاء بلدتين محاصرتين مواليتين للنظام في شمال غرب سوريا
توصلت روسيا وتركيا الثلاثاء الى اتفاق ينص على إجلاء بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا واللتين تعتبران آخر منطقتين محاصرتين في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الاتفاق ينص على إجلاء البلدتين المحاصرتين من قبل فصائل مقاتلة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بالكامل مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى من سجون النظام". وأفاد الاعلام الرسمي السوري بدوره عن "أنباء عن التوصل لاتفاق لتحرير (...) الآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة".