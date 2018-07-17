المرصد السوري: اتفاق على إجلاء بلدتين محاصرتين مواليتين للنظام في شمال غرب سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:17 17/07/2018 حدث بتاريخ: 18:28 17/07/2018

توصلت روسيا وتركيا الثلاثاء الى اتفاق ينص على إجلاء بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا واللتين تعتبران آخر منطقتين محاصرتين في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الاتفاق ينص على إجلاء البلدتين المحاصرتين من قبل فصائل مقاتلة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بالكامل مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى من سجون النظام". وأفاد الاعلام الرسمي السوري بدوره عن "أنباء عن التوصل لاتفاق لتحرير (...) الآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة".