الجيش السوري يعلن السيطرة على تل استراتيجي يطل على الحدود مع إسرائيل

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:44 16/07/2018 حدث بتاريخ: 17:44 16/07/2018

قال التلفزيون السوري اليوم الاثنين إن الجيش السوري أعلن السيطرة على تل استراتيجي مطل على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف أن الجيش سيطر على تل الحارة في ثاني يوم من هجوم كبير للسيطرة على المناطق المتبقية في جنوب غرب سوريا من يد مقاتلي المعارضة وهي مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل.

وكانت توجد قاعدة رادار رئيسية مضادة للطائرات ضمن دفاعات الجيش السوري ضد إسرائيل على قمة هذا التل قبل سقوطه في يد مقاتلي المعارضة في أكتوبر تشرين الأول 2014.

وقال معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن التل تعرض لضربات روسية وسورية مكثفة على مدى اليومين الماضيين في الوقت الذي واصل فيه الجيش السوري اقترابه من الحدود الإسرائيلية بعد استعادة السيطرة على معظم محافظة درعا.

وتقول إسرائيل إنها لن تعترض سبيل الجيش السوري رغم أنها استهدفت مواقع للجيش السوري قرب الحدود وفي مناطق أخرى اشتبهت بتمركز قوات تدعمها إيران بها.