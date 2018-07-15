غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:54 15/07/2018 حدث بتاريخ: 12:54 15/07/2018

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد أنه شن خلال الليل غارة على موقع في قطاع غزة أطلقت منه قذائف باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن قذيفتين أطلقتا من القطاع المحاصر ليل السبت إلى الأحد باتجاه إسرائيل لم تسفرا عن إصابات. وفي الإجمال أطلقت نحو 200 قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل خلال اليومين الماضيين، أوقعت أربعة جرحى، وفق البيان.

وأضاف أن المنظومة المضادة للصواريخ اعترضت ثلاثين من هذه القذائف. وأصيب ثلاثة من الجرحى الإسرائيليين عندما سقطت قذيفة على منزلهم في جنوب إسرائيل.

وكانت حماس اعلنت مساء السبت التوصل الى وقف لاطلاق النار مع اسرائيل إثر تصعيد واسع شنت خلاله إسرائيل غارات هي الأعنف على القطاع منذ صيف 2014 وأسفرت عن قتيلين فلسطينيَيْن و15 جريحاً على الاقل.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية التي أوقعت القتيلين اللذين كانا في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر مبنى من خمس طبقات في غرب مدينة غزة وكان يضم في الماضي المكتبة الوطنية.

وقال الجيش في بيانه ان المبنى المستهدف كان يُستخدم "مركز تدريب" من قبل حركة حماس.

وشهد السبت تصعيداً في إطلاق القذائف من قطاع غزة والغارات الإسرائيلية غداة احتجاجات على الحدود شرق القطاع الجمعة قتل خلالها فلسطينيان وأصيب وأكثر من 200 بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حماس تواصل استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية مهددة حياة المدنيين".

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان السبت، "بعد جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الاسرائيلي على غزة لوقف العدوان، توّج بالنجاح الجهد المصري في العودة الى التهدئة ووقف هذا التصعيد".

ولكن متحدثاً عسكرياً إسرائيلياً رفض التعليق على هذا التصريح ردا على سؤال لفرانس برس.

ومنذ 30 آذار/مارس، ينظم الفلسطينيون في قطاع غزة "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها او هجروا منها في عام 1948 لدى اقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عقد.

وقتل 141 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي منذ بدء التظاهرات. ولم يُقتل أي اسرائيلي.

خاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014، يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.

شهد القطاع مواجهة في نهاية أيار/مايو. وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها إنه ضرب 62 موقعاً عسكرياً لحماس ردا على إطلاق نحو مئة قذيفة باتجاه إسرائيل.