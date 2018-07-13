اصابة العشرات في خروج عربات قطار عن السكة في مصر

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:41 13/07/2018 حدث بتاريخ: 19:51 13/07/2018

أصيب 55 شخصا في خروج عربات قطار عن مسارها الجمعة في جنوب مصر، حسب ما قال مسؤول بوزارة الصحة.

وقال احمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة المصري لفرانس برس "العدد النهائي الذي تم نقله بسيارات الاسعاف بعد تمام الاخلاء هو 55".

وتابع القاصد "لا وفيات والاصابات حتى الان ليست خطيرة فهي بين سحجات وكدمات".

وكانت هيئة سكك حديد مصر قد اكدت في بيان سقوط ثلاث عربات لأحد قطارات الوجه القبلي عن المسار في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حسب بيان، "التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي ليتولى فريق الاغاثة بالوزارة تقديم المساعدات اللازمة".

وقال البيان إنه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بكل حسم للتعامل مع مسبباته (الحادث)".

وافاد مسؤول امني بأن سائق القطار قام بتسليم نفسه للسلطات.

وامر النائب العام المصري نبيل صادق النيابة العامة بتولي التحقيقات والوقوف على اسباب وقوع الحادث.

وفي شباط/فبراير الماضي قتل 10 اشخاص واصيب 15 آخرون في تصادم قطارين بحافظة البحيرة بشمال مصر، اثر تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا.

وفي آب/اغسطس 2017 قتل 43 شخصا على الأقل واصيب العشرات في تصادم قطارين عند مدخل مدينة الإسكندرية.