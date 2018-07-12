القوات السورية تدخل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا

اجلاء المسلحين وعائلاتهم من مدينة درعا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:03 12/07/2018 حدث بتاريخ: 18:20 12/07/2018

دخلت قوات النظام السوري الخميس أحياء يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة في مدينة درعا جنوب سوريا، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء السورية "سانا".

وقال مراسل للوكالة في المكان ان "وحدات من الجيش السوري دخلت الى منطقة درعا البلد ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد".

وكانت "سانا" أفادت الاربعاء انه تم التوصل الى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بان تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم اسلحتها.

وقالت الوكالة ان الاتفاق "ينص على تسليم المجموعات الإرهابية سلاحها الثقيل والمتوسط" في اشارة الى فصائل المعارضة. واوضحت ان الاتفاق "يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع" وهي احياء في المدينة.

كما ذكرت الوكالة "أنه بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق".

وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 بالمئة منها، والمساحة الباقية تحت سيطرة "فصيل خالد بن الوليد" الذي بايع تنظيم الدولة الاسلامية.

ومنذ بدايته في العام 2011 أوقع النزاع في سوريا أكثر من 350 الف قتيل وشرد الملايين.