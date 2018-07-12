سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم إسرائيلي في القنيطرة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:04 12/07/2018 حدث بتاريخ: 10:06 12/07/2018

تصدت الدفاعات الجوية السورية الاربعاء لهجوم صاروخي اسرائيلي على مواقع للجيش في جنوب غرب سوريا قرب هضبة الجولان المحتلة، وفق ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله ان "طيران العدو الإسرائيلي اطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات".

وأكد الجيش الإسرائيلي لاحقا في تغريدة أنه ضرب "ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا، ردا على تسلل طائرة بدون طيار إلى إسرائيل من سوريا، تم اعتراضها" من جانب الجيش الإسرائيلي.

كما قال الجيش الاسرائيلي انه عازم "على العمل بحزم ضد أي محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وخرق السيادة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق كان المرصد السوري لحقوق الانسان قال ان "انفجارات هزت مناطق في ريف القنيطرة الشمالي ومناطق أخرى في ريف القنيطرة بالقرب من الحدود الجولان السوري المحتل، ناجمة عن قصف يرجح أنه من القوات الإسرائيلية طال مناطق ومواقع لقوات النظام في ريف القنيطرة".

واضاف "استهدفت الضربات الصاروخية منطقة قرص النفل القريبة من بلدة حضر في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة، فيما استهدفت الضربات المتبقية مواقع لقوات النظام وحلفائها بالقرب من مدينة البعث وبلدة جبا".

وتابع المرصد "لم ترد إلى الآن معلومات عن الخسائر البشرية جراء عملية الاستهداف هذه".

وفي وقت سابق الاربعاء أعلن الجيش الاسرائيلي أن قواته أطلقت صاروخا من طراز باتريوت على طائرة مسيرة قدمت من الاجواء السورية واسقطتها، في حين دوت صفارات الانذار في الجولان السوري المحتل.

وافاد الجيش الاسرائيلي في بيان "تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز +باتريوت+ باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سوريا اخترقت الحدود الاسرائيلية، وقد تم اسقاطها".

واضاف البيان ان صفارات الانذار اطلقت في الجولان السوري المحتل، وطبريا، ومنطقة الاغوار الاردنية التي تقع جنوب غرب الجولان بالقرب من سوريا.

واوضح ان الطائرة المسيرة "تسللت إلى الحدود الإسرائيلية، وان نظم الدفاع الجوية حددت التهديد وتعقبته"، قبل ان يتم اسقاط الطائرة.

واعلن المتحدث العسكري الاسرائيلي جوناثان كونريكوس في وقت لاحق "انها طائرة مسيرة سورية غير مسلحة يبدو انها كانت تقوم بمهمة استطلاعية لجمع معلومات".

وكانت القوات الاسرائيلية وضعت في حالة تأهب خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القتال في جنوب سوريا المجاورة، ونبهت الافرقاء الى ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.