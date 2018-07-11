وفد من حماس الى القاهرة لبحث تطورات الوضع الفلسطيني

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:11 11/07/2018 حدث بتاريخ: 14:11 11/07/2018

يصل وفد يضم قادة من حركة حماس في قطاع غزة مساء الاربعاء الى القاهرة لبحث تطورات الوضع الفلسطيني مع المسؤولين المصريين، بحسب مسؤول في الحركة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة "بناءً على دعوة مصرية، يصل مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري، وعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور خليل الحية والأخ حسام بدران والأخ عزت الرشق والأخ روحي مشتهى".

واوضح ان الهدف من الزيارة هو "التباحث مع الإخوة المسؤولين في مصر بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي".

وتاتي الزيارة في وقت يشهد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس والذي وقع في القاهرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، حالة من الجمود اثر خلافات حول "تمكين" حكومة الوفاق في رام الله بالضفة الغربية من تسلم كامل المسؤولية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وتتبادل الحركتان الاتهامات حول التعطيل فيما يعاني قطاع غزة وعدد سكانه نحو مليوني نسمة، من مضاعفات حصار إسرائيلي خانق منذ عشر سنوات.