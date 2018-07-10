السعودية تقول إنها تصدت لصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

العاصمة السعودية الرياض

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:46 10/07/2018 حدث بتاريخ: 18:04 10/07/2018

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية اليوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه منطقة جازان في جنوب غرب المملكة.

كانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد قالت إن صاروخا من طراز بدر 1 استهدف مدينة جازان الاقتصادية حيث تبني شركة أرامكو السعودية مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها خلال العام المقبل.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو مصابين.

وأطلق الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، عشرات الصواريخ على مدن سعودية في الشهور القليلة الماضية، واعترض الدفاع الجوي السعودي معظمها.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات في حرب اليمن عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة.

ولم يحقق التحالف المدعوم من الغرب أي مكاسب كبيرة في هجوم شنه قبل شهر للسيطرة على ميناء الحديدة.