هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية سورية

أرشيفية من سوريا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:18 08/07/2018 حدث بتاريخ: 23:18 08/07/2018

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت، الأحد، هجوما على قاعدة تيفور الجوية في حمص.

وقال ضابط بالجيش في الصحراء السورية الجنوبية، إن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت صواريخ انطلقت من جنوبي منطقة التنف باتجاه المطار في حمص"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويقع مطار التيفور العسكري، التابع للنظام السوري، في محافظة حمص وسط البلاد.

وكان المطار قد تعرض للعديد من الهجمات، أبرزها تلك التي وقعت في أبريل الماضي، وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها، قائلة إنها أسفرت عن مقتل "مستشارين عسكريين إيرانيين".

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سابقا، أن "روسيا وإيران و حزب الله، لهم وجود في هذا المطار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد قالت إن من بين القتلى ضابطا برتبة رفيعة هو العقيد مهدي دهقان يزدلي، بالرغم من أن إيران تصر على أن عسكرييها في سوريا "يقومون بدور استشاري فقط"، لكن المئات منهم قتلوا منذ اندلاع الحرب في عام 2011.