التوصل الى اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في الجنوب

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:13 06/07/2018 حدث بتاريخ: 21:13 06/07/2018

توصلت الحكومة السورية الجمعة الى اتفاق مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد، تنص أبرز بنوده على وقف اطلاق النار واجلاء المقاتلين الرافضين للاتفاق الى محافظة ادلب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأفادت الوكالة عن "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية" يتضمن "البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات الإرهابية بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات" على أن يتم "خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب".