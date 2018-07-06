المرصد السوري: قوات النظام السوري تسيطر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:29 06/07/2018 حدث بتاريخ: 18:30 06/07/2018

سيطرت قوات النظام الجمعة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء مقاتلين معارضين عليه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، تزامناً مع اقتراب الفصائل الجنوب السوري من التوصل الى اتفاق مع الجانب الروسي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية يرافقها ممثلون عن الادارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال" في وقت أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا "رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب".