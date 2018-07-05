مفوضية اللاجئين تدعو الأردن لاستقبال السوريين الفارين من الضربات الجوية

مدنيين فارين من الضربات الجوية جنوب غرب سوريا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:37 05/07/2018 حدث بتاريخ: 13:47 05/07/2018

ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأردن اليوم الخميس أن يفتح حدوده ويوفر مأوى مؤقتا لعشرات الآلاف من السوريين الفارين من الضربات الجوية والقتال في جنوب غرب البلاد.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن أكثر من 320 ألف مدني نزحوا من جنوب غرب سوريا ويعيشون في ظروف قاسية وغير آمنة بينهم 60 ألفا عند معبر حدودي مع الأردن. ويستضيف الأردن بالفعل نحو 640 ألف لاجئ سوري.

وقال جراندي في بيان "الأعمال القتالية في المنطقة الحدودية تعرض حياة الناس للخطر وتترك الكثيرين دون خيار سوى السعي للعيش في أمان بالأردن المجاور".

وتابع "نظرا للأخطار المحدقة، أدعو لتوفير مأوى مؤقت في الأردن لمن يحتاجون الأمان".