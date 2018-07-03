اسرائيل تتهم حماس باستهداف جنودها عبر تطبيق للمونديال

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:39 03/07/2018 حدث بتاريخ: 19:39 03/07/2018

اتهمت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الثلاثاء قراصنة معلوماتية تابعين لحركة حماس باستحداث تطبيق يتعلق بكأس العالم وموقعي تعارف عبر الانترنت لاغراء الجنود بتحميل برامج تجسس على هواتفهم.

لكن ضباطا في الاستخبارات العسكرية أكدوا للصحافيين في تل أبيب أن الحيلة التي حاكها عناصر من حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة فشلت في الحاق اضرار بالامن العسكري.

وقال أحد الضباط "لم يحدث اي ضرر وأوقفناها في الوقت المناسب"، عبر عملية أطلق عليها "عملية القلب المنفطر".

لكنه أفاد أن المحاولة أظهرت أن عناصر الحركة تبنوا تكتيكات جديدة منذ الكشف عن محاولة مشابهة في كانون الثاني/يناير 2017.

وكان التركيز آنذاك على لعبة تعارف حيث عرف قراصنة معلوماتية عن أنفسهم عبر الانترنت على أنهم نساء جميلات في محاولة لجذب الجنود لاجراء محادثات مطولة.

لكن الحيل هذه المرة استهدفت جنودا من الجنسين واستخدم كأس العالم كمصيدة من خلال تطبيق يقدم "بثا مباشرا عالي الجودة للمباريات وملخصات وآخر الأخبار" المرتبطة بها.

واستخدم القراصنة هويات مسروقة لإنشاء صفحات شخصية مزيفة على موقع "فيسبوك" لاسرائيليين شباب استخدمت فيها اللغة العبرية بما في ذلك مصطلحات عامية.

وقال ضابط آخر إن "ما تكشفه حماس هو إلمامها الجيد للغاية بشبابنا وبطريقة تفكيرهم".

ولدى سؤاله عن الكيفية التي تمكنت السلطات الاسرائيلية عبرها من التأكد من أن حماس تقف وراء الهجوم الالكتروني، رفض الإجابة لكنه أصر على أن لا شك في ذلك.

وأفاد الضباط أن المهاجمين حملوا تطبيقاتهم التي أطلقوا عليها "غولدن كاب" و"وينك تشات" و"غلانس لاف" على "غوغل" لتحظى بمصداقية اكثر.

وباستخدام رسائل عبر "فيسبوك" و"واتساب"، حضوا الجنود الذين يؤدون الخدمة الإجبارية في الجيش الاسرائيلي من نساء ورجال على تحميل التطبيقات.

وفور تحميلها، بإمكان الجهة المخترقة السيطرة بشكل سري على الهاتف لالتقاط وإرسال الصور والتجسس على المكالمات ونسخ الملفات والصور المحفوظة وإرسال تفاصيل المواقع، بحسب الضباط.

لكنهم أوضحوا أن الجنود في معظم الحالات لم يحملوا التطبيقات وأبلغوا المسؤولين عنهم بشكوكهم حيالها.

وأضافوا أن "غوغل" حذفت التطبيقات من متجرها مذاك.

واشاروا الى اليقظة في اوساط الجنود حيال خطورة التعرض لعمليات من هذا النوع والتي ازدادت منذ أعلن الجيش عن محاولات سابقة.

واشادت تصريحات الجيش ب"يقظة الجنود التي كشفت عن البنية التحتية الاستخباراتية لحماس قبل أن تتسبب بضرر أمني فعلي".

وخاضت اسرائيل ثلاثة حروب ضد حماس في قطاع غزة منذ العام 2008.

وفي آذار/مارس 2016، تم توجيه اتهامات لفلسطيني من غزة بقرصنة طائرات عسكرية اسرائيلية مسيرة.