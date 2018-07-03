مقتل سبعة مهاجرين على الاقل في تحطم قاربهم قبالة سواحل ليبيا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:43 03/07/2018 حدث بتاريخ: 16:59 03/07/2018

قضى سبعة مهاجرين على الاقل من بينهم طفلان كانوا في قارب قبالة السواحل الليبية اثناء محاولتهم عبور المتوسط نحو اوروبا، بحسب خفر السواحل.

وتم انقاذ 123 مهاجرا اخرين ونقلوا برا حيث سيتم نقلهم الى مركز احتجاز في العاصمة الليبية، بحسب ما افاد ضابط البحرية رامي غميض لوكالة فرانس برس.

وقتل أو فقد نحو 180 مهاجرا منذ الجمعة في مياه المتوسط، بحسب ارقام خفر السواحل الليبي.

وتعتبر ليبيا المضطربة نقطة انطلاق لالاف المهاجرين الافارقة الذين يحاولون الوصول الى الشواطئ الاوروبية.

وقضى منذ بداية السنة اكثر من الف مهاجر في مياه المتوسط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.