الأمم المتحدة تحث الأردن على فتح الحدود أمام السوريين الفارين من الصراع

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:05 03/07/2018 حدث بتاريخ: 14:11 03/07/2018

حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن اليوم الثلاثاء على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد.

وقالت الأمم المتحدة أمس الاثنين إن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوي والبري في الأسبوعين الأخيرين.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحفية "ندعو الحكومة الأردنية لإبقاء حدودها مفتوحة كما ندعو الدول الأخرى في المنطقة لتكثيف الجهود واستقبال المدنيين الفارين".

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إن ما يقدر بنحو 40 ألف سوري يحتشدون بالقرب من الحدود مع الأردن الذي يستضيف بالفعل 650 ألف لاجئ سوري مسجل.