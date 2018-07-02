المؤسسة الوطنية للنفط: تعليق كل عمليات إنتاج النفط في الشرق الليبي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:05 02/07/2018 حدث بتاريخ: 13:05 02/07/2018

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا الاثنين تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، بعد سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافىء النفطية تحت اشراف السلطات الليبية الموازية.

وقال بيان ان "المؤسسة تعلن حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة". وكانت أعلنت في 14 حزيران/يونيو "حالة القوة القاهرة" في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة.