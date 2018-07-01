اطلاق حملة وطنية في الاردن لجمع مساعدات انسانية للنازحين السوريين قرب الحدود في سوريا

رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:36 01/07/2018 حدث بتاريخ: 20:49 01/07/2018

اعلنت الحكومة الاردنية الأحد اطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وادخالها الى الى النازحين في الجنوب السوري قرب حدود المملكة.

وغرد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز عبر تويتر قائلا "نعلن عن حملة وطنية لإغاثة الأشقاء السوريين داخل بلدهم للتخفيف من أوجاعهم".

واضاف "سيتم ذلك من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف توحيد الجهود وإيصال الإحتياجات العاجلة للإخوة السوريين".

وجاء هذا الاعلان خلال زيارة رئيس الوزراء، وهو ايضا وزير الدفاع، للحدود الشمالية مع سوريا.

وقالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة للصحافيين قرب الحدود ان "رئيس الوزراء اطلق حملة وطنية لجمع التبرعات (...) والهيئة الخيرية الهاشمية ستلعب دورا رئيسيا في دخول المساعدات".

واضافت "نحن نشعر بمدى وجع اخواننا السوريين" مؤكدة ان "الاردن مستعد تماما لتقديم كل الدعم الانساني والاغاثي للاشقاء في سوريا، والمساعدات المقدمة من المواطنين الاردنيين فعلا بدأت تدخل منذ يوم أمس (السبت)".

وادخل الجيش الاردني السبت مساعدات انسانية الى النازحين في الداخل السوري.

وتضمنت المساعدات مواد غذائية اساسية ومياها للشرب ومواد اغاثية اخرى وزعت في درعا (جنوب سوريا) المحاذية لمدينة الرمثا (شمال المملكة).

ويشن الجيش السوري منذ 19 حزيران/يونيو بدعم روسي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بهدف استعادتها بالكامل، ما ادى الى فرار عشرات الاف المدنيين بحسب الامم المتحدة.

وقالت غنيمات ايضا ان "ما نقوم به الآن هو عملية تنظيم دخول المساعدات للداخل وتامين المساعدة الطبية لاشقائنا السوريين".

واوضحت ان "هناك الان مستشفى كاملا ومجهزا يتضمن غرفة اسعافات وغرفة عناية مكثفة للحالات الحرجة والحساسة وهناك مستشفى آخر يجري تحضيره لاستقبال الحالات الانسانية".

وادخل الجيش الاردني مساء السبت سيارات اسعاف لاسعاف جرحى قرب حدود المملكة مع سوريا.

وحضت غنيمات المجتمع الدولي والمنظمات الاغاثية الدولية على "القيام بالدور الانساني والاخلاقي المطلوب تجاه السوريين".

واشارت الى ان "الاردن يقدم ما عليه لكن بالتأكيد هذا لا يكفي، على العالم اجمع ان يقوم بواجبه".

وتناقل اردنيون عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي السبت دعوات لجمع مساعدات لادخالها الى النازحين في درعا تحولت الأحد الى حملة وطنية.

وأكد الاردن الاسبوع الماضي ان حدوده ستبقى مغلقة وان لا قدرة لديه على استيعاب مزيد من السوريين، داعيا الامم المتحدة الى "تأمين السكان في بلدهم".

ويستضيف الاردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.