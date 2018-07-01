42 نازحا سوريا يعودون الى بلادهم من لبنان

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:01 01/07/2018 حدث بتاريخ: 18:08 01/07/2018

عبر 42 نازحا سوريا الاحد الحدود اللبنانية عائدين الى بلادهم في اطار عمليات العودة التي ينسق في شانها البلدان المجاوران، وفق ما اعلنت السلطات اللبنانية.

واعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان انها "امنت اعتبارا من صباح اليوم العودة الطوعية لاثنين وأربعين نازحا سوريا الى بلداتهم في سوريا".

واضافت "انطلق النازحون بواسطة حافلتين من نقطة التجمع في المصنع بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى نقطة جديدة يابوس الحدودية".

وبين هذه البلدات معضمية الشام التي تقع في ريف دمشق، وفق ما اوضح منسق للعملية في المكان.

ويستقبل لبنان نحو مليون نازح سوري مسجل اتوا اليه هربا من النزاع في بلدهم، الا ان السلطات اللبنانية تقول ان عددهم الفعلي يتخطى هذا الرقم باشواط.

وفي وقت هدأت بعض جبهات الحرب المدمرة التي تشهدها سوريا منذ سبع سنوات، تزايدت مطالبة المسؤولين اللبنانيين بعودة النازحين الى بلادهم.

وعند نقطة المصنع الحدودية (شرق)، انتظر محمد نخلة (58 عاما) مع عشرة من افراد عائلته الاحد للعودة الى بلدته معضمية الشام التي استعادتها قوات دمشق من مقاتلي المعارضة في تشرين الاول/اكتوبر 2016.

وقال لوكالة فرانس برس وهو على وشك العودة لمنزله للمرة الاولى منذ ست سنوات "لم أشعر قط بهذه الحالة الجيدة".

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن محمد اسامة حمرة منسق عودة أهالي معضمية الشام من لبنان "بالتواصل مع لجنة المصالحة تم ترتيب الاجراءات الإدارية المطلوبة لعودة اهالي المعضمية المهجرين وحصلنا على الموافقة على الدفعة الاولى وهي 41 شخصا".

واشار حمرة الى انه "خلال الشهر الجاري ستصل دفعة ثانية تضم 173 شخصا وثالثة (تضم) اكثر من الف شخص".

ووافقت دمشق على عودة 450 لاجئاً سورياً من لبنان على قائمة تضم ثلاثة الاف شخص كانت السلطات اللبنانية قد سلمتها اياها، بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان.

واعلن الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الجمعة ان حزبه يعد آلية لمساعدة النازحين السوريين الموجودين في لبنان على العودة الى بلدهم، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية ودمشق.

ويأتي اعلان نصرالله غداة مغادرة نحو 400 نازح سوري بلدة عرسال في شرق لبنان الى بلدهم في اطار عملية تولاها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع السلطات السورية.

وفي وقت سابق من العام الجاري غادر نحو 500 نازح جنوب لبنان الى سوريا في عملية تمت بالتنسيق بين بيروت ودمشق، كما عاد آلاف إلى سوريا بشكل مستقل في السنوات الأخيرة.