الجيش اليمني يتقدم ويحرر مواقع مهمة في صعدة

الجيش اليمني يحرز تقدما في صعدة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:50 30/06/2018 حدث بتاريخ: 23:40 30/06/2018

أحزر الجيش اليمني، والمقاومة، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقدما نوعيا في جبهة صعدة، في ظل الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي الإيرانية في كامل الجبهات.

وتقدم الجيش اليمني، متمثلا في اللواء السادس والسابع، والمقاومة، وبدعم من طيران التحالف، وتمكن من تحرير المواقع الواقعة قبالة جبل الأزهور، والسيطرة على مواقع مهمة فيها.

وأخذت العمليات العسكرية في محافظة صعدة زخما متسارعا، نتيجة هروب عناصر المليشيات الحوثية من الجبهات، جراء القوة العسكرية للجيش والمقاومة اليمنية، المدعومة من قوات التحالف.

كما نفذ الجيش اليمني عمليات عسكرية نوعية خلال الأسبوعين الماضيين، قتل فيها ما لا يقل عن 30 حوثيا.

من جانبه، واصل طيران التحالف مساندته للجيش اليمني، بتنفيذ عدة غارات على جبل رازح.

كما تمكن طيران التحالف من استهداف مخازن أسلحة ومنصات صواريخ ومركبات عسكرية تابعة للحوثيين.