محكمة مصرية تمدد أجل النطق بالحكم في قضية اعتصام رابعة لأسباب أمنية

محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خلال جلسة محاكمة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:39 30/06/2018 حدث بتاريخ: 13:39 30/06/2018

مددت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم (اعتصام رابعة) والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 آخرون بينهم قياديون في الجماعة ومؤيدون لها.

وقالت المحكمة إن أسبابا أمنية حالت دون إحضار المتهمين إلى الجلسة وحددت جلسة 28 يوليو تموز للنطق بالحكم.

وكان قياديون وأعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدون لها قد نظموا الاعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في 2013. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في فض الاعتصام في أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من تنظيمه كما قتل عدة أفراد من قوات الأمن.