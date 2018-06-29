مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة
قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر نحو 13 عاما برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات الجمعة قرب الحدود شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة وفق ما اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال اشرف القدرة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما جراء اصابته بعيار ناري في الرأس اطلقه عليه جنود الاحتلال شرق خان يونس و لايزال مجهول الهوية".
وفي مؤتمر صحافي قرب الحدود شرق مدينة غزة اعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة التي تضم كافة الفصائل الفلسطنية وبينها حركة حماس، ومنظمات مدنية وغير حكومية، انتهاء فعاليات الجمعة ب"استشهاد احد المواطنين واصابة مئات اخرين".