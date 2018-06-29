مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:08 29/06/2018 حدث بتاريخ: 20:20 29/06/2018

قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر نحو 13 عاما برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات الجمعة قرب الحدود شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة وفق ما اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال اشرف القدرة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما جراء اصابته بعيار ناري في الرأس اطلقه عليه جنود الاحتلال شرق خان يونس و لايزال مجهول الهوية".

وفي مؤتمر صحافي قرب الحدود شرق مدينة غزة اعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة التي تضم كافة الفصائل الفلسطنية وبينها حركة حماس، ومنظمات مدنية وغير حكومية، انتهاء فعاليات الجمعة ب"استشهاد احد المواطنين واصابة مئات اخرين".