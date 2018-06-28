سناتور أمريكي بارز يرفض بيع ذخيرة للسعودية والإمارات بسبب حرب اليمن

السناتور بوب مينينديز

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:27 28/06/2018 حدث بتاريخ: 21:27 28/06/2018

قال عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس إنه لا يمكنه حاليا دعم خطة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع ذخائر عالية التقنية للسعودية والإمارات بسبب مخاوف بشأن الحرب في اليمن، وهو قرار ربما يحبط الصفقة.

وقال السناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية إن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تبديد مخاوفه المتعلقة بصفقة ذخائر دقيقة التوجيه للدولتين المشاركتين في تحالف عسكري باليمن، وهي ذخائر ربما تستخدم لقتل مدنيين.