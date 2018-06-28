وفاة فلسطيني بعد ساعات من إصابته بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:23 28/06/2018 حدث بتاريخ: 13:28 28/06/2018

توفى فتى فلسطيني اليوم الخميس بعد ساعات من إصابته بجروح خطيرة في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى البالغ 17/ عاما/ كان أصيب بشظايا قذيفة مدفعية في رأسه ، ووصفت حالته بالخطيرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته متأثرا بجروحه.

وأصيب القتيل مع شاب أخر جراء إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذيفة باتجاه مجموعة شبان قرب مخيم العودة شرق رفح صباح اليوم.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح جراء استهدافهم بإطلاق نار في نفس المكان تقريبا مساء أمس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنهم حاولوا التسلل داخل السياج الحدودي.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 133 وإصابة نحو 15 ألف آخرين في مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة ضمن احتجاجات مسيرة العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي.