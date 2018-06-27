محكمة مصرية تجدد حبس 6 رجال شرطة على ذمة التحقيق في تعذيب مواطن حتى الموت

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:19 27/06/2018 حدث بتاريخ: 18:27 27/06/2018

ذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنح حدائق القبة بالقاهرة جددت اليوم الأربعاء حبس ستة رجال شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت والتزوير في محضر استجوابه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس الستة، وهم رئيس مباحث فسم شرطة حدائق القبة ومعاونه وأربعة أمناء شرطة من قوة القسم، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد وفاة أحمد زلط في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقالت المصادر القضائية إن تفريغ كاميرات المراقبة في قسم الشرطة أثبت أن المتهمين اقتادوا زلط إلى داخل القسم يوم الجمعة وأنهم حرروا محضر التحقيق معه في غيابه مما يدل على تزوير المحضر.

وأفاد مصدر بان المحضر تضمن أن الضحية توفي متأثرا بأزمة صحية خلال استجوابه لكن مناظرة الجثة من قبل النيابة بينت أن بها تجمعات دموية ناتجة فيما يبدو عن تعذيب.

وفي شرائط مصورة نشرت على الإنترنت ظهر أقارب لزلط وهم محتشدون أمام قسم الشرطة بعد إبلاغهم بوفاته. لكن ليس بإمكان رويترز التحقق من صحة الشرائط على نحو مستقل.

وتقول منظمات حقوقية إن القسوة والتعذيب متبعان على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز بمصر لكن الحكومة تقول إنها تقدم للمحاكمة كل من تثبت إساءته لمحتجزين.