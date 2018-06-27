اطلاق 12 قذيفة على اسرائيل من قطاع غزة ولا اصابات

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:31 27/06/2018 حدث بتاريخ: 10:31 27/06/2018

اعلن الجيش الاسرائيلي ان 12 قذيفة بينها صواريخ حسب وسائل اعلام، اطلقت من قطاع غزة ليل الثلاثاء الاربعاء على الاراضي الاسرائيلية بدون ان تسبب اصابات.

واضاف الجيش ان ثلاث من هذه القذائف دمرت في الجو ببطاريات القبة الحديدة، منظومة اعتراض الصواريخ التي نشرت على الحدود.

وقبل ذلك، استهدفت طائرة ودبابة اسرائيليتان آلية يملكها مسؤول في حماس يشارك في الحرائق التي تنجم في الاراضي الاسرائيلية عن طائرات ورقية وبالونات يتم اطلاقها من القطاع.

وقال الجيش انه استهدف موقعي رصد تابعين لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في شمال قطاع غزة.

ومنذ 30 آذار/مارس، تصاعد التوتر مع تعبئة في قطاع غزة ضد الحصار وللمطالبة بحق العودة للفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم عند إنشاء اسرائيل في 1948. وتبرّر اسرائيل الحصار المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع بضرورة احتواء حماس.

وخلال هذا التحرك الاحتجاجي، جرت تظاهرات على الحدود بين القطاع واسرائيل وصدامات بين الفلسطينيين والجنود الاسرائيليين المنتشرين على طول السياج الحدودي المحيط بالقطاع.

وقتل 134 فلسطينيا على الاقل خلال هذه التعبئة التي لم يسقط فيها اي اسرائيلي.

وبلغت التظاهرات اوجها في 14 ايار/مايو يوم قتل 62 فلسطينيا على الاقل مع اقتراب آلاف منهم من السياج الحدودي الذي يفرض عليه الجيش حراسة مشددة. وكان الفلسطينيون يحتجون على نقل السفارة الاميركية في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.

وبررت اسرائيل ردها بضرورة الدفاع عن حدودها ووقف عمليات التسلل.