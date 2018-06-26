حكومة الوفاق تدعو الامم المتحدة الى وقف اي محاولة "غير قانونية" لبيع النفط الليبي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:20 26/06/2018 حدث بتاريخ: 15:21 26/06/2018

طالبت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا الثلاثاء الامم المتحدة بوقف أي محاولة "غير قانونية" لبيع النفط الليبي، وذلك ردا على إعلان المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق، وضع الموانىء النفطية الليبية تحت ادارة مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ان ما "اعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانىء النفطية الى كيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة لحكومة طرابلس، مطالبا مجلس الامن الدولي ب"إيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الافعال".