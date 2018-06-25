"ميدوزا 6".. تدريبات مصرية مشتركة بالبحر المتوسط

القوات البحرية المصرية - أرشيفية

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:55 25/06/2018 حدث بتاريخ: 23:56 25/06/2018

انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا 6"، الاثنين، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية.

وتستمر التدريبات العسكرية لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط بمصر.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بالتدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة.