التحالف بقيادة السعودية يقول انه قتل 8 عناصر من حزب الله اللبناني في اليمن

المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:37 25/06/2018 حدث بتاريخ: 13:45 25/06/2018

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن الاثنين انه قتل 8 عناصر من حزب الله اللبناني بينهم قائد ميداني خلال عملية عسكرية استهدفت المتمردين شمال العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان انه تم "استهداف 41 عنصرا ارهابيا في عقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم"، مضيفا "من بين القتلى 8 عناصر من حزب الله اللبناني الارهابي. قائد و7 عناصر ارهابية".

وتقع مران في محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين المتهمين من قبل السعودية بتلقي الدعم العسكري من طهران. وتنفي ايران هذا الاتهام وتقول ان دعمها سياسي.

وهذا أول اعلان رسمي من قبل التحالف عن مقتل مقاتلين من حزب الله اللبناني في اليمن.

لكن العقيد المالكي قال لوكالة فرانس برس انها "ليست المرة الاولى" التي يقتل فيها عناصر في حزب الله في البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ سنوات.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حزب الله اللبناني في مقابلة مع قناة "سي ان ان"، باطلاق صاروخ ايراني من اراضي يسيطر عليها الحوثيون الشيعة في اليمن باتجاه الاراضي السعودية.

الا ان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله نفى خلال خطاب في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ارسال اسلحة الى الدول العربية واطلاق صواريخ من اليمن.

وقال نصرالله "لم نرسل سلاحاً الى اليمن ولا سلاحاً الى البحرين ولا الى الكويت، ولا الى العراق"، جازماً "لم نرسل سلاحاً لأي بلد عربي، لا صواريخ باليسيتية ولا أسلحة متطورة ولا حتى مسدس".